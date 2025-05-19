В Петербурге мотоцикл врезался в полицейский автомобиль, есть погибшие

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с мотоциклом, который врезался в патрульный автомобиль полиции, в результате погибли 2 человека, сообщает пресс-служба ГСУ СК.
«По версии следствия, 18 мая на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы водитель мотоцикла совершил столкновение с патрульным автомобилем полиции. В результате дорожно-транспортного происшествия его пассажир и водитель мотоцикла скончались», — сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). «Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы», — добавили в пресс-службе.