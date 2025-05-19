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При атаке дрона ВСУ на автобус в Шебекино пострадал водитель

Мужчину, который получил ранения в живот и ноги, доставляют в Шебекинскую ЦРБ.

Источник: АиФ

Один человек пострадал в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на автобус, сообщил 18 мая глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автобус. Ранен водитель», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Гладков отметил, что мужчина получил ранения в живот и ноги. Бойцы самообороны везут пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу.

Губернатор добавил, что при атаке также получили повреждения два транспортных средства.

Напомним, 16 мая стало известно, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал мужчину, который ехал на велосипеде в районе села Архангельское, входящего в состав Шебекинского городского округа. Мирный житель умер на месте от полученных ранений.