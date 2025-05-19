При атаке дрона ВСУ на автобус в Шебекино пострадал водитель

Один человек пострадал в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на автобус, сообщил 18 мая глава региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автобус. Ранен водитель», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Гладков отметил, что мужчина получил ранения в живот и ноги. Бойцы самообороны везут пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу.
Губернатор добавил, что при атаке также получили повреждения два транспортных средства.
Напомним, 16 мая стало известно, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал мужчину, который ехал на велосипеде в районе села Архангельское, входящего в состав Шебекинского городского округа. Мирный житель умер на месте от полученных ранений.