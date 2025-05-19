В Казахстане экстренную посадку совершил самолет Ан-2

Согласно сообщению ведомства, в МЧС поступила информация о том, что самолет Ан-2, следовавший в направлении «Тан-Кумколь» в Кызылординской области, совершил экстренную посадку. На борту находилось трое человек, связь с которыми была потеряна, и их местонахождение оставалось неизвестным. После восьми часов поисков, глубокой ночью, пропавшие были найдены в степи.