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В Казахстане экстренную посадку совершил самолет Ан-2

Спасатели обнаружили самолет спустя восемь часов.

Источник: Аргументы и факты

В Кызылординской области, расположенной на юге Казахстана, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степной местности. Как сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций республики в своем Telegram-канале в понедельник, спасатели обнаружили воздушное судно лишь спустя восемь часов.

Согласно сообщению ведомства, в МЧС поступила информация о том, что самолет Ан-2, следовавший в направлении «Тан-Кумколь» в Кызылординской области, совершил экстренную посадку. На борту находилось трое человек, связь с которыми была потеряна, и их местонахождение оставалось неизвестным. После восьми часов поисков, глубокой ночью, пропавшие были найдены в степи.

В поисковой операции был задействован вертолет «Казавиаспаса» МЧС Казахстана.

Обнаруженный экипаж был эвакуирован в ближайший населенный пункт Теренозек, при этом медицинская помощь им не понадобилась.