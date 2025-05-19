Житель Шелехова стал жертвой мошенников при покупке автомобиля

Житель Шелехова нашел на одной из интернет-площадок объявление о продаже иномарки «Toyota Corona Premio» по цене значительно ниже рыночной — 135 тысяч рублей. Связавшись с продавцом по телефону, он согласился внести предоплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Согласно информации полиции, продавец в качестве подтверждения законности сделки отправил покупателю фотографию своего паспорта. Сибиряк доверился незнакомцу. Однако тот после получения предоплаты, сообщил о появлении еще нескольких покупателей, предлагающих более высокую сумму залога.
Тогда житель Шелехова отказался переводить дополнительные деньги. В ответ на это, продавец пообещал вернуть внесенный залог, однако впоследствии перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения.
По данному факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».