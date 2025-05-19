Житель Шелехова стал жертвой мошенников при покупке автомобиля

Житель Шелехова нашел на одной из интернет-площадок объявление о продаже иномарки «Toyota Corona Premio» по цене значительно ниже рыночной — 135 тысяч рублей. Связавшись с продавцом по телефону, он согласился внести предоплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.