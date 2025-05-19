В Новосибирске прикрыли сеть подпольных казино

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегам из региональной Прокуратуры, а также при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии и ГУФСИН пресекли деятельность подпольных игорных заведений.
Операции прошли в Центральном, Заельцовском и Октябрьском районах города. Изъято более 100 единиц игрового оборудования и свыше 300 тысяч рублей.
Задержаны двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 39 лет, исполнявшие роли администраторов и охраны. Двое пытались скрыться, но были задержаны.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.