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В Новосибирске прикрыли сеть подпольных казино

Полицейские пресекли деятельность нескольких незаконных игорных заведений в Новосибирске.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегам из региональной Прокуратуры, а также при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии и ГУФСИН пресекли деятельность подпольных игорных заведений.

Операции прошли в Центральном, Заельцовском и Октябрьском районах города. Изъято более 100 единиц игрового оборудования и свыше 300 тысяч рублей.

Задержаны двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 39 лет, исполнявшие роли администраторов и охраны. Двое пытались скрыться, но были задержаны.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.