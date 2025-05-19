В Башкирии нашли мертвым пропавшего на воде 12-летнего школьника

В Башкирии завершились поиски 12-летнего мальчика, который накануне, 18 мая, пропал в Стерлитамаке на реке Ашкадар. Напомним, в службу спасения позвонили очевидцы и сообщили, что на их глазах под воду ушел подросток. Уточняется, что трагедия произошла в восьмом часу вечера.