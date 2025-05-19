В Башкирии нашли мертвым пропавшего на воде 12-летнего школьника

В Башкирии завершились поиски 12-летнего мальчика, который накануне, 18 мая, пропал в Стерлитамаке на реке Ашкадар. Напомним, в службу спасения позвонили очевидцы и сообщили, что на их глазах под воду ушел подросток. Уточняется, что трагедия произошла в восьмом часу вечера.
На место экстренно выехали сотрудники МЧС по Башкирии. Они начали водолазные работы, а сегодня, 19 мая, стало известно, что тело мальчика было найдено.
— Утром в Стерлитамаке из реки Ашкадар пятиклассника погибшим обнаружили и извлекли водолазы, — заключили в МЧС.
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