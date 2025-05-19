На Урале пристав спас из горевшей квартиры четырех человек

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, все случилось в Асбесте. Судебный пристав Алексей Чудов шел по делам в выходной день и увидел густой дым в одном из окон дома на первом этаже. Оттуда звали на помощь две молодые женщины и дети.