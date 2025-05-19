Под Новосибирском несколько дачных участков ушли под воду

«Остаются подтопленными семь дачных участков и один участок автомобильной дороги», — рассказал Виктор Орлов на совещании в облправительстве.
Кроме того, по причине обострения паводковой ситуации, нарушено автомобильное сообщение с деревней Лисьи Норки, а в местах подтоплений организована лодочная переправа.
Неспокойно и в Омской области, где в Усть-Ишимском районе введен режим повышенной готовности, из-за подтоплений. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, Это связано в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации. В администрации района уточнили, что в муниципалитете будут созданы четыре пункта временного размещения на 540 человек.
Напомним, что в прошлом году Усть-Ишимский район особенно сильно пострадал от паводка. Тогда было затоплено порядка 650 домов и более тысячи участков, в безопасные места эвакуировали более 2 тыс. жителей. Общий ущерб от паводка составил порядка 3 миллиардов рублей.