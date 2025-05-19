Под Новосибирском несколько дачных участков ушли под воду

Неспокойно и в Омской области, где в Усть-Ишимском районе введен режим повышенной готовности, из-за подтоплений. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, Это связано в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации. В администрации района уточнили, что в муниципалитете будут созданы четыре пункта временного размещения на 540 человек.