Shot: Маньяк «физик» пытается выйти на свободу из мордовской колонии

При этом Лендьел пребывает в ИК-1 «Мордовская зона» уже 31 год — в 1994 году его приговорили к смертной казни через расстрел, однако через пять лет приговор заменили на пожизненное. После переквалификации одного из трех дел маньяку списали семь месяцев, но приговор о пожизненном заключении оставили без изменения.