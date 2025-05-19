Shot: Маньяк «физик» пытается выйти на свободу из мордовской колонии

Заключенный пожизненно маньяк «физик» пытается выйти на свободу из мордовской колонии. Убийца и вор Игорь Лендьел сумел смягчить себе наказание по статье о кражах. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
При этом Лендьел пребывает в ИК-1 «Мордовская зона» уже 31 год — в 1994 году его приговорили к смертной казни через расстрел, однако через пять лет приговор заменили на пожизненное. После переквалификации одного из трех дел маньяку списали семь месяцев, но приговор о пожизненном заключении оставили без изменения.
Игорь Лендьел был учителем физики, первыми жертвами стали супруги, в чьей квартире мужчина делал ремонт. Третьего человека Лендьел убил с другим подельником, передает Telegram-канал.
По всей России в розыске находятся сотни преступников, в том числе 11 особо опасных. На некоторых из них у полицейских есть полные досье. Каких маньяков и террористов не могут поймать уже десятки лет и за кого из них полиция готова заплатить более миллиона рублей — в материале «Вечерней Москвы».