Россия получила первый после начала СВО суверенный рейтинг за границей

Кроме того, CCXI отметило своевременное и полное выполнение Россией своих долговых обязательств, а также низкий уровень госдолга. В агентстве также указали, что расширение оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с начала украинского конфликта позволило снизить энергозависимость страны и может способствовать постепенному восстановлению гражданских отраслей экономики за счет новых цепочек поставок. Вместе с тем аналитики выразили обеспокоенность возможным дисбалансом между спросом и предложением на фоне роста госрасходов, нехватки рабочей силы и усиления инфляционного давления.