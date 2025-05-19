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В Башкирии новорожденного мальчика назвали в честь бога войны

В Башкирии появились на свет Арес и Ансара.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии проанализировали предпочтения родителей при выборе имен для своих новорожденных детей. Так, согласно данным реестра ЗАГС, в 2025 году среди мужских имен лидируют Амир, Эмир, Марк, Тимур и Мирон. Для девочек родители чаще всего выбирают имена Амина, Амелия, София, Эмилия и Эва.

Особый интерес представляют редкие имена, которые встречаются в единичных случаях. Для мальчиков это такие необычные варианты, как Али Демир, Абдуллох, Ипполит, Ильгизар и Арес. Среди девочек выделяются редкие имена Ансара, Осинот, Джамила, Лиона и Джанетта.

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