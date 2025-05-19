«Вам письмо из военкомата»: студент даже не подозревал, что обычный звонок оставит его без двух миллионов

За три дня 18 сибиряков лишились более 8,7 миллиона рублей, попавшись на уловки телефонных мошенников. И если раньше аферисты прикрывались банками или службами поддержки, то теперь они придумали новый сценарий — письма из военкомата. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
18-летний студент техникума даже не подозревал, что обычный звонок оставит его без двух миллионов рублей. Сначала с ним связался «сотрудник почты» и сообщил о письме из военкомата, после чего попросил назвать код из смс для подтверждения личности. Затем «специалист по связи» предупредил о «подозрительной активности» на его номере. А потом в дело вступил «банковский работник», который убедил парня, что его данные украдены.
— Финальный аккорд — фальшивый чек о «переводе крупной суммы» и предложение срочно перевести деньги на якобы безопасный счет. В итоге студент остался без всех сбережений, — сообщает пресс-служба ведомства.
Еще одной жертвой стала 89-летняя пенсионерка из Ангарска. Ей позвонили из «спецслужб» и сообщил шокирующую новость: якобы от ее имени идут переводы запрещенной организации. Чтобы избежать уголовного дела и спасти деньги, мошенник убедил сибирячку отдать миллион рублей курьеру.
Пожилая женщина аккуратно сложила купюры в коробку от тонометра и передала незнакомке. А потом… тишина.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска отдала аферистам 30 миллионов — для этого она продала машину, гараж и две квартиры.