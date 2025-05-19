«Вам письмо из военкомата»: студент даже не подозревал, что обычный звонок оставит его без двух миллионов

18-летний студент техникума даже не подозревал, что обычный звонок оставит его без двух миллионов рублей. Сначала с ним связался «сотрудник почты» и сообщил о письме из военкомата, после чего попросил назвать код из смс для подтверждения личности. Затем «специалист по связи» предупредил о «подозрительной активности» на его номере. А потом в дело вступил «банковский работник», который убедил парня, что его данные украдены.