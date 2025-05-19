Двоих мужчин, пострадавших при взрыве на предприятии, перевезли в Уфу

Двоих мужчин 43 и 48 лет, которые серьезно пострадали 16 мая при взрыве на предприятии «Свеча» в Салавате, перевезли в Уфу. Сейчас за их жизни борются врачи Республиканского ожогового центра.
Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, один из них находится в стабильно тяжелом состоянии, у второго — крайне тяжелое.
«Врачи-комбустиологи делают все возможное в борьбе за их жизни», — добавил руководитель ведомства.
Ранее в реанимации больницы от ожогов скончался 51-летний рабочий парафинового завода. В соцсетях Салавата сообщается, что мужчину звали Владимир, в день взрыва ему исполнился 51 год.
Также жертвой стал 46-летний работник предприятия. Его тело спустя десять часов после произошедшего из-под завалов достали спасатели.