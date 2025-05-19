Прокуратура проверит волгоградского перевозчика после страшного ДТП в Калмыкии

Напомним, ночью 19 мая в 2−10 ч. на 1211 км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» на территории Юстинского района столкнулись Volkswagen под управлением 40-летнего жителя Волгоградской области и грузовой автомобиль ФАВ c логотипом на борту Wildberries, за рулем которого находился 51-летний водитель из Тульской области.