Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверит волгоградского перевозчика после страшного ДТП в Калмыкии

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки по маршруту «Астрахань — Волгоград» в связи с аварией, повлекшей гибель пассажиров, в районе поселка Цаган-Аман на территории Республики Калмыкия.

По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, ночью 19 мая в 2−10 ч. на 1211 км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» на территории Юстинского района столкнулись Volkswagen под управлением 40-летнего жителя Волгоградской области и грузовой автомобиль ФАВ c логотипом на борту Wildberries, за рулем которого находился 51-летний водитель из Тульской области.

В результате ДТП погибли семь человек, среди них — двое волгоградцев. Еще одиннадцати пассажирам медики оказывают помощь.

Ранее Госавтоинспекция Калмыкии опубликовала видео с места жуткой аварии.