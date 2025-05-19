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В Красноярском крае расследуют гибель рабочего, провалившегося в яму

Мужчина умер от ожогов спустя несколько дней.

Источник: Следственный комитет РФ

В Шарыповском районе возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего. Об этом рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

При выполнении должностных обязанностей погиб работник МКУ «Управление Службы Заказчика» Шарыповского муниципального округа.

По версии следствия, 11 февраля 2025 года рабочий, находясь на рабочем месте в селе Березовское Шарыповоского МО, при выполнении работ по утилизации золы упал в яму для сжигания, получив серьезные ожоги 30% поверхности тела, от которых впоследствии скончался в больнице 26 февраля.

Медиков мужчина вызвал самостоятельно, сказав, что получил ожоги при бытовых обстоятельствах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ.

«В настоящее время выполняются необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований по охране труда в учреждении по месту работы погибшего», — отметили в СК.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае фирма заплатит более 2 млн рублей за гибель 17-летнего парня, погибшего на подработке.