В Красноярском крае расследуют гибель рабочего, провалившегося в яму

По версии следствия, 11 февраля 2025 года рабочий, находясь на рабочем месте в селе Березовское Шарыповоского МО, при выполнении работ по утилизации золы упал в яму для сжигания, получив серьезные ожоги 30% поверхности тела, от которых впоследствии скончался в больнице 26 февраля.