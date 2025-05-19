В екатеринбургском кафе назвали реальную причину отравления гостей

Напомним, что ресторан был закрыт 10 мая после сообщений об отравлениях. В соцсетях и в сервисах отзывов появилось как минимум семь сообщений от посетителей, пожаловавшихся на признаки пищевого отравления после ужина в «Мидийном месте». Некоторые клиенты обратились за медицинской помощью. Роспотребнадзор провел проверку в заведении.