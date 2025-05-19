В екатеринбургском кафе назвали реальную причину отравления гостей

В кафе «Мидийное место» признали свои ошибки после истории с массовым отравлением людей. Там заявили, что принесли извинения пострадавшим и компенсировали им неудобства, рассказал представитель заведения, адвокат Георгий Краснов.
«Главная ошибка руководства кафе — неправильный выбор поставщика морепродуктов. Лабораторные исследования показали, что устрицы в одной из партий были ненадлежащего качества. Это ровно та ситуация, когда наличие сертификатов качества не гарантирует само качество», — поясняют в ресторане.
На данный момент поставщика морепродуктов уже заменили, а также устранили нарушения, выявленные Роспотребнадзором. Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит вопрос о приостановлении работы заведения.
Напомним, что ресторан был закрыт 10 мая после сообщений об отравлениях. В соцсетях и в сервисах отзывов появилось как минимум семь сообщений от посетителей, пожаловавшихся на признаки пищевого отравления после ужина в «Мидийном месте». Некоторые клиенты обратились за медицинской помощью. Роспотребнадзор провел проверку в заведении.