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Житель Приангарья заплатит 150 тысяч рублей за угон автомобиля с ребенком

В Иркутской области суд постановил взыскать с местного жителя 150 тысяч рублей в пользу ребенка, который пострадал в дорожной аварии после угона водителем иномарки родственников.

Источник: Российская газета

Летом прошлого года в поселке Лермонтовский сибиряк после застолья с алкогольными напитками решил съездить на чужом авто в соседнюю деревню.

«Мужчина без водительских прав завладел принадлежавшим родственникам автомобилем Toyota Camry, в котором спали хозяин машины и его трехлетний сын», — рассказали в областной прокуратуре.

По дороге самозваный водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево. Мальчик, не пристегнутый ремнем безопасности, получил тяжелые травмы. Несколько недель назад виновника ДТП приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения, однако этим наказание не ограничивается.

Мама пострадавшего ребенка обратилась в прокуратуру с просьбой защитить права ее сына. Надзорное ведомство подало иск о взыскании с угонщика компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требование. Осужденный угонщик заплатит полторы сотни тысяч рублей.