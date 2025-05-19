Житель Приангарья заплатит 150 тысяч рублей за угон автомобиля с ребенком

Летом прошлого года в поселке Лермонтовский сибиряк после застолья с алкогольными напитками решил съездить на чужом авто в соседнюю деревню.
«Мужчина без водительских прав завладел принадлежавшим родственникам автомобилем Toyota Camry, в котором спали хозяин машины и его трехлетний сын», — рассказали в областной прокуратуре.
По дороге самозваный водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево. Мальчик, не пристегнутый ремнем безопасности, получил тяжелые травмы. Несколько недель назад виновника ДТП приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения, однако этим наказание не ограничивается.
Мама пострадавшего ребенка обратилась в прокуратуру с просьбой защитить права ее сына. Надзорное ведомство подало иск о взыскании с угонщика компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требование. Осужденный угонщик заплатит полторы сотни тысяч рублей.