Житель Приангарья заплатит 150 тысяч рублей за угон автомобиля с ребенком

По дороге самозваный водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево. Мальчик, не пристегнутый ремнем безопасности, получил тяжелые травмы. Несколько недель назад виновника ДТП приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения, однако этим наказание не ограничивается.