Автомобили и коттедж купил ректор вуза в Шымкенте на похищенные из бюджета деньги

Деньги он похитил из бюджета вуза, сговорившись с подельниками. Это директора финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.
Департамент АФМ по городу Шымкент провел расследование и выяснил:
Университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге. Однако данные работы фактически не проведены, а бюджетные средства перечислены на счета аффилированных подрядных организаций на основании подложных актов выполненных работ, а затем обналичены.
Подозреваемых отправили под домашний арест, уголовное дело направлено в суд.