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Автомобили и коттедж купил ректор вуза в Шымкенте на похищенные из бюджета деньги

АСТАНА, 19 мая — Sputnik. Шесть дорогостоящих автомобилей и элитный коттедж в центре Шымкента общей стоимостью 254 миллиона тенге (498,5 тысяч долларов) приобрел и.о. ректора Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова.

Источник: Агентство финансового мониторинга Казахстана (АФМ)

Деньги он похитил из бюджета вуза, сговорившись с подельниками. Это директора финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.

Департамент АФМ по городу Шымкент провел расследование и выяснил:

Университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге. Однако данные работы фактически не проведены, а бюджетные средства перечислены на счета аффилированных подрядных организаций на основании подложных актов выполненных работ, а затем обналичены.

сообщил АФМ

Подозреваемых отправили под домашний арест, уголовное дело направлено в суд.