Спортсменка Баландина погибла в Магнитогорске, упав с аттракциона «Колесо смерти»

Акробатка Виктория Баландина погибла в возрасте 22 лет в Магнитогорске. Девушка упала с аттракциона под названием «Колесо смерти». Возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщил Telegram-канал «Цирковые».
Сам инцидент произошел 17 мая. Росгосцирк должен выплатить многомиллионную компенсацию семье погибшей, передает Telegram-канал.
— (…) должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда, предъявляемые к подготовке цирковых представлений, допустили 22-летнюю артистку без страховки и пассировки выполнить акробатический трюк на аппарате «Колесо смелости» на высоте более четырех метров, в результате чего потерпевшая сорвалась и упала на арену цирка, — написали в Telegram-канале СК по региону.
В октябре прошлого года воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки во время выступления в Кемеровском государственном цирке. Запашная была госпитализирована в одну из больниц Кемерово.