Спортсменка Баландина погибла в Магнитогорске, упав с аттракциона «Колесо смерти»

— (…) должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда, предъявляемые к подготовке цирковых представлений, допустили 22-летнюю артистку без страховки и пассировки выполнить акробатический трюк на аппарате «Колесо смелости» на высоте более четырех метров, в результате чего потерпевшая сорвалась и упала на арену цирка, — написали в Telegram-канале СК по региону.