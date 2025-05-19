В Тукаевском районе на пожаре погибли два пенсионера

В СНТ «Урожай» на территории Калмашского сельского поселения Тукаевского района в 01:00 19 мая в двухэтажном кирпичном садовом доме с дощатым пристроем и каркасной бане произошел пожар. Огонь распространился на площади 33 квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
В ходе тушения огня пожарные обнаружили тела 70-летней женщины и 69-летнего мужчины — семейная пара. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
«На место происшествия выехал старший помощник прокурора района Альберт Ильясов. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются», — в свою очередь сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.
Напомним, в Татарстане днем 17 мая на пожарах погибли два человека. Горели частные дома.