В Тукаевском районе на пожаре погибли два пенсионера

В СНТ «Урожай» на территории Калмашского сельского поселения Тукаевского района в 01:00 19 мая в двухэтажном кирпичном садовом доме с дощатым пристроем и каркасной бане произошел пожар. Огонь распространился на площади 33 квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.