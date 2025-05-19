Двоих выживших при взрыве на предприятии в Салавате доставили в Уфу

Два работника предприятия ООО «Свеча» в Салавате, получившие травмы во время взрыва, были направлены для дальнейшего лечения в Республиканский ожоговый центр. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По его словам, пациенты 48 и 43 лет продолжают находиться под наблюдением врачей-комбустиологов. По данным медиков, один из пострадавших остается в стабильно тяжелом состоянии, тогда как состояние второго пациента оценивается как крайне тяжелое.
Напомним, взрыв на парафиновом заводе прогремел 16 мая утром. Предварительной причиной трагедии, унесшей жизни двоих мужчин, является нарушение технологического процесса, в ходе которого произошла разгерметизация печи. По факту ЧП начато разбирательство, региональный Следком завел уголовное дело.
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