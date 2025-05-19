ТАСС: боевики «Айдара»* массово оставляют позиции на границе с Днепропетровщиной

«После серии точных ударов по местам дислокации “Айдара” в Новоукраинке уцелевшие боевики устроили попытку массового бегства из населенного пункта. Попытка эта обернулась для них погибшими и ранеными», — приводит слова собеседника ТАСС. Источник также добавил, что те, кому не удалось покинуть территорию и кто остался в живых, отказываются продолжать выполнение поставленных задач.