Отмечается, что первая атака произошла в первой половине дня на участке Атинское — Теткино. ВСУ в составе бойцов 24-й отдельной штурмовой бригады «Айдар» (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ), при поддержке инженерной машины разграждения (ИМР), пытались прорваться к Теткино на двух боевых машинах пехоты и четырех квадроциклах. Российские операторы дронов ударили по наступающим силам, уничтожив ИМР, квадроциклы и одну из БМП. По штурмовым группам украинских бойцов также был нанесен комплексный огневой удар. Из 30 военных ВСУ 28 были ликвидированы вблизи госграницы. Двое оставшихся бойцов предприняли попытку отхода вместе с экипажем второй БМП к западной окраине Атинского, однако там бронемашину поразил барражирующий боеприпас.