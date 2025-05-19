Пятерых детей госпитализировали после ДТП в Павлодарской области

«Водитель TOYOTA LAND CRUISER, выезжая из села Байдала со второстепенной дороги на трассу республиканского значения “Омск — Майкапчагай”, совершил столкновение с AUDI 80, которая двигалась по главной дороге. В результате ДТП водитель автомашины AUDI 80 и его шесть пассажиров, в том числе пять несовершеннолетних доставлены в больницу», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в понедельник.