Пятерых детей госпитализировали после ДТП в Павлодарской области

«Водитель TOYOTA LAND CRUISER, выезжая из села Байдала со второстепенной дороги на трассу республиканского значения “Омск — Майкапчагай”, совершил столкновение с AUDI 80, которая двигалась по главной дороге. В результате ДТП водитель автомашины AUDI 80 и его шесть пассажиров, в том числе пять несовершеннолетних доставлены в больницу», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в понедельник.
На место ДТП направили сразу две бригады 103 и одну бригаду Центра медицины катастроф. По данным пятерых детей — мальчиков 2014 и 2017 годов рождения и девочек 2021, 2022, и 2024 годов рождения — вместе с 31-летней мамой госпитализировали в детскую областную больницу. Еще двоих взрослых — мужчин 1989 и 1993 годов рождения доставили в Павлодарскую городскую больницу № 1, сообщили на Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.
Вместе с тем сообщается, что еще трое мужчин 1990 года рождения, женщина 1992 года рождения и мальчик 2018 года рождения пострадали в Экибастузе. На въезде в город автомобиль въехал в отбойник. Всех доставили в местную больницу.