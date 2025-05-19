Shot: 14-летняя фанатка битцевского маньяка убила семилетнюю девочку в Бердянске

Убитая девочка пропала еще 16 мая: она вышла погулять во двор с подругами, после чего ее никто не видел. На следующий день полицейские нашли тело убитой в лесу рядом с заводом. Убийца била ее молотком по голове, аналогично тому, как в свое время совершал убийства битцевский маньяк, передает Telegram-канал.