Shot: 14-летняя фанатка битцевского маньяка убила семилетнюю девочку в Бердянске

14-летнюю фанатку битцевского маньяка задержали по подозрению в жестоком убийстве семилетней девочки в Бердянске. На месте убийства найдена записка с признанием в любви Александру Пичушкину. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
Убитая девочка пропала еще 16 мая: она вышла погулять во двор с подругами, после чего ее никто не видел. На следующий день полицейские нашли тело убитой в лесу рядом с заводом. Убийца била ее молотком по голове, аналогично тому, как в свое время совершал убийства битцевский маньяк, передает Telegram-канал.
Ранее ФСИН России совместно с МВД установила причастность битцевского маньяка Александра Пичушкина к 11 новым убийствам. При этом жертвами маньяка становились те, кто был слабее него: инвалиды, подростки, женщины и бездомные. Корреспонденту «Вечерней Москвы» удалось поговорить с оперативником, который в то время работал над делом битцевского маньяка.