Ключевые свидетели по делу экс-мэра Дегтярска вновь проигнорировали заседание суда

Сегодня на заседании по делу экс-мэра Дегтярска Вадима Пильникова должны были заслушать свидетельские показания его бывшего заместителя Андрея Ильина и главы строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова. Однако в этот раз, как и на прошлое заседание, ни один из них так и не явился, при том, что в отношении Ильина суд вынес постановление о приводе, поскольку его мера пресечения не связана с лишением свободы.