В минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в столкновении автобуса с фурой

Трое человек, получивших травмы в результате смертельной аварии в Калмыкии, были госпитализированы в областную больницу Астрахани. По информации медицинских работников, их состояние оценивается как стабильное. Об этом рассказал глава минздрава Калмыкии Булат Сараев.