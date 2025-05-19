Байдену дают максимум два месяца: как в мире отреагировали на рак экс-президента США

Лора Лумер выразила мнение, что Байден может скончаться в ближайшие два месяца. Об этом пишет портал NDTV World, ссылаясь на ее посты. В них приближенная Байдена заявила, что люди должны «извиниться» за то, что не поверили ей, когда в июле 2024 года она заявила о неизлечимой болезни тогда еще президента страны.