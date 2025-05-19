В магнитогорском цирке гимнастка погибла, упав с высоты

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел 17 мая. По данным следствия, 22-летняя артистка была допущена исполнить акробатический трюк на аппарате «Колесо смелости» на высоте более четырех метров в нарушение требований охраны труда. В результате гимнастка сорвалась и упала на арену цирка, а впоследствии скончалась в машине скорой помощи.