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В магнитогорском цирке гимнастка погибла, упав с высоты

22-летняя артистка цирка упала с высоты во время исполнения трюка.

Источник: Аргументы и факты

В магнитогорском цирке гимнастка погибла после падения с высоты во время исполнения трюка.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел 17 мая. По данным следствия, 22-летняя артистка была допущена исполнить акробатический трюк на аппарате «Колесо смелости» на высоте более четырех метров в нарушение требований охраны труда. В результате гимнастка сорвалась и упала на арену цирка, а впоследствии скончалась в машине скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователь осмотрел место происшествия, была запрошена необходимая документация, допрошены очевидцы и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В марте в Самарской области пять человек пострадали при обрушении сидений в цирке.

Ранее в Иркутской области цирковая пантера напала на трехлетнего ребенка.