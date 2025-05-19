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В Петербурге мотоцикл врезался в патрульную машину, 2 человека погибли

Сотрудники Следственного комитета устанавливают виновников ДТП.

Источник: Аргументы и факты

Водитель мотоцикла и его пассажир погибли, столкнувшись с патрульным автомобилем полиции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по городу.

ДТП произошло накануне на перекрестке Индустриальный проспект — Хасанская улица, уточнили в ведомстве.

Следственный отдел по Красногвардейскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Устанавливаются виновники аварии.

Ранее сообщалось, что на улице Рубинштейна в Северной столице пьяная девушка на автомобиле Mercedes-Benz въехала в толпу посетителей летнего кафе.