В Петербурге мотоцикл врезался в патрульную машину, 2 человека погибли

Водитель мотоцикла и его пассажир погибли, столкнувшись с патрульным автомобилем полиции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по городу.
ДТП произошло накануне на перекрестке Индустриальный проспект — Хасанская улица, уточнили в ведомстве.
Следственный отдел по Красногвардейскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Устанавливаются виновники аварии.
Ранее сообщалось, что на улице Рубинштейна в Северной столице пьяная девушка на автомобиле Mercedes-Benz въехала в толпу посетителей летнего кафе.