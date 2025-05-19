В Иране заявили, что не откажутся от обогащения урана в угоду США

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его администрация не позволит Ирану получить ядерное оружие. Он также сомневается относительно необходимости развития мирной атомной энергетики в стране, обладающей значительными запасами нефти. При этом советник по политическим вопросам верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, Али Шамхани, отмечал, что Тегеран готов официально отказаться от производства ядерного оружия и уничтожить имеющиеся запасы высокообогащенного урана, пригодного для создания такого вооружения, при условии, что Вашингтон полностью отменит все санкции против иранской стороны, пишет «Национальная служба новостей». Однако президент Ирана Масуд Пезешкиан потребовал у США не давить на страну в этом вопросе, передает RT.