В Иране заявили, что не откажутся от обогащения урана в угоду США

В Иране в целях мира не будут отказываться от обогащения урана, заявил Резаи.
Иран не намерен прекращать обогащение урана в мирных целях, сообщил представитель комитета по внешней политике и национальной безопасности Меджлиса (парламента) исламской республики Эбрахим Резаи. Он подчеркнул, что страна при любых условиях будет продолжать развитие ядерных технологий.
«Иран ни при каких обстоятельствах не откажется от обогащения урана и от ядерных технологий», — заявил парламентарий. Его слова передает телеканал SNN.
Еще 18 мая спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил, что Ирану следует отказаться от обогащения урана, поскольку данный процесс может привести к созданию ядерного оружия. В свою очередь, Резаи подчеркнул важность ядерной энергетики для Ирана, отметив, что соответствующие технологии необходимы для удовлетворения медицинских и промышленных нужд государства, а также выполняют функцию сдерживания во внешнеполитической сфере. По его словам, любые переговоры или соглашения, предполагающие отказ от этих разработок, невозможны. Подобную позицию транслировал и глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в соцсети Х.
С апреля Иран и США приступили к обсуждению условий новой ядерной сделки. На данный момент уже прошло четыре раунда переговоров, главным образом в Омане. Встречи носили непрямой характер: стороны обменивались информацией через посредничество оманских представителей. Делегацию Ирана возглавляет Арагчи, а интересы Штатов представляет Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его администрация не позволит Ирану получить ядерное оружие. Он также сомневается относительно необходимости развития мирной атомной энергетики в стране, обладающей значительными запасами нефти. При этом советник по политическим вопросам верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, Али Шамхани, отмечал, что Тегеран готов официально отказаться от производства ядерного оружия и уничтожить имеющиеся запасы высокообогащенного урана, пригодного для создания такого вооружения, при условии, что Вашингтон полностью отменит все санкции против иранской стороны, пишет «Национальная служба новостей». Однако президент Ирана Масуд Пезешкиан потребовал у США не давить на страну в этом вопросе, передает RT.
Вместе с тем в республике настаивают на невозможности полного отказа от ядерной программы. Они отмечают, что право на мирное использование атомной энергии закреплено за всеми государствами — участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), к числу которых иранская сторона присоединилась одной из первых.