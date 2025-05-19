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Попавший в аварию микроавтобус в Калмыкии перед ДТП выехал на встречку

В результате аварии с микроавтобусом Volkswagen и грузовым автомобилем FAW погибли семь человек.

Источник: Аргументы и факты

Водитель микроавтобуса, который столкнулся с грузовиком в Калмыкии, перед случившимся выехал на встречную полосу, сообщили в правоохранительных органах.

Ранее в ГУ МЧС РФ по региону распространили информацию о семи погибших в указанном ДТП. Ещё 11 человек пострадали. По данным следственного управления СК РФ по Калмыкии, число пострадавших составляет 12.

«Предварительно, микроавтобус выехал на встречку, после чего произошло столкновение с грузовиком», — сказал источник в правоохранительных органах, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, ДТП с микроавтобусом Volkswagen и грузовым автомобилем FAW произошло на 1211-м километре автодороги Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань в Юстинском районе Калмыкии. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).