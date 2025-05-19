Попавший в аварию микроавтобус в Калмыкии перед ДТП выехал на встречку

Напомним, ДТП с микроавтобусом Volkswagen и грузовым автомобилем FAW произошло на 1211-м километре автодороги Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань в Юстинском районе Калмыкии. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).