Попавший в аварию микроавтобус в Калмыкии перед ДТП выехал на встречку

Водитель микроавтобуса, который столкнулся с грузовиком в Калмыкии, перед случившимся выехал на встречную полосу, сообщили в правоохранительных органах.
Ранее в ГУ МЧС РФ по региону распространили информацию о семи погибших в указанном ДТП. Ещё 11 человек пострадали. По данным следственного управления СК РФ по Калмыкии, число пострадавших составляет 12.
«Предварительно, микроавтобус выехал на встречку, после чего произошло столкновение с грузовиком», — сказал источник в правоохранительных органах, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, ДТП с микроавтобусом Volkswagen и грузовым автомобилем FAW произошло на 1211-м километре автодороги Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань в Юстинском районе Калмыкии. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).