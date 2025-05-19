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В Башкирии временно запретят продажу алкоголя в магазинах

В мае и июне в Башкирии ограничат продажу алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии временно ограничат продажу алкоголя в розницу. Один из запретов вступит в силу уже на этой неделе. Об этом напомнили в Госсобрании республики.

Так, 24 мая, в день проведения последнего звонка, на территории республики будет действовать запрет на розничную продажу алкогольных напитков. Аналогичные меры введут в период проведения сабантуев с 31 мая по 19 июля в тех районах, где запланированы праздничные мероприятия. Кроме того, ограничения коснутся Дня молодежи, который в этом году отмечается 28 июня.

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