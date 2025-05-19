В Башкирии временно запретят продажу алкоголя в магазинах

Так, 24 мая, в день проведения последнего звонка, на территории республики будет действовать запрет на розничную продажу алкогольных напитков. Аналогичные меры введут в период проведения сабантуев с 31 мая по 19 июля в тех районах, где запланированы праздничные мероприятия. Кроме того, ограничения коснутся Дня молодежи, который в этом году отмечается 28 июня.