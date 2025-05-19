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В Ростовской области за неделю утонули три человека

В Ростовской области за минувшую неделю утонули три человека, еще двое погибли при пожаре. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Источник: Коммерсантъ

Из сообщения также следует, что за неделю произошло 80 пожаров, четыре загорания сухой растительности и камыша на площади 0,12 га;

Всего спасатели привлекались к ликвидации последствий ДТП 15 раз, спасти удалось шесть человек.