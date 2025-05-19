В Ростовской области за неделю утонули три человека

Из сообщения также следует, что за неделю произошло 80 пожаров, четыре загорания сухой растительности и камыша на площади 0,12 га;
Всего спасатели привлекались к ликвидации последствий ДТП 15 раз, спасти удалось шесть человек.
В Ростовской области за минувшую неделю утонули три человека, еще двое погибли при пожаре. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Из сообщения также следует, что за неделю произошло 80 пожаров, четыре загорания сухой растительности и камыша на площади 0,12 га;
Всего спасатели привлекались к ликвидации последствий ДТП 15 раз, спасти удалось шесть человек.