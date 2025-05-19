Гражданин Таджикистана пытался протащить в сумке через границу в Узбекистан более 14 кг гашиша

Мужчина пытался незаметно пройти с обычной дорожной сумкой. Однако при досмотре в ней было обнаружено 14 килограммов 584 грамма гашиша, аккуратно расфасованного в 15 упаковок. Контрабандное вещество было изъято.
На этом спецоперация не завершилась — оперативники продолжили мероприятие с целью установления каналов распространения и конечного получателя наркотиков. В Бекабадском районе был задержан 56-летний местный житель, который должен был получить эту партию наркотиков. При нём также были найдены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к делу.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.