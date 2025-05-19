В Новосибирске арестован глава службы газоснабжения за подкуп от депутата

В конце февраля этого года суд арестовал чиновника. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже (ч.3 ст. 158 УК РФ). Следствие считает, что полученный газ Виталий Пустонин использовал для обогрева двух нежилых помещений. Ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» правоохранители оценивают более чем в 800 тыс. руб.