Виновником ДТП в Калмыкии стал водитель микроавтобуса, выехавший на встречку

Смертельное ДТП, произошедшее в Калмыкии минувшей ночью, случилось по вине водителя микроавтобуса. Он выехал на встречку, сообщают в пресс-службе МВД России по республике. В результате его роковой ошибки семь человек погибли, еще 11 числятся пострадавшими.