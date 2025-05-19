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Виновником ДТП в Калмыкии стал водитель микроавтобуса, выехавший на встречку

Причины смертельного ДТП с микроавтобусом в Калмыкии постепенно выясняются.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП, произошедшее в Калмыкии минувшей ночью, случилось по вине водителя микроавтобуса. Он выехал на встречку, сообщают в пресс-службе МВД России по республике. В результате его роковой ошибки семь человек погибли, еще 11 числятся пострадавшими.

«По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречку», — подчеркнули сотрудники ведомства.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 мая микроавтобус, в котором находились 21 человек, столкнулся с грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. Он выполнял рейс из Волгограда в Астрахань.

Уже возбуждены уголовные дела по фактам нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, а также оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как KP.RU писал ранее, в апреле 2025 года в Калужской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.