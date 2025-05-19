ФСБ: Группа подростков на Ставрополье готовила нападения на полицейских 9 мая

На Ставрополье группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая. Все они являются приверженцами международной террористической организации. Всего задержали девять человек — восемь из них являются несовершеннолетними. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в пресс-службе ФСБ.