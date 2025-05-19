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ФСБ: Группа подростков на Ставрополье готовила нападения на полицейских 9 мая

На Ставрополье группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая. Все они являются приверженцами международной террористической организации. Всего задержали девять человек — восемь из них являются несовершеннолетними. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в пресс-службе ФСБ.

На Ставрополье группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая. Все они являются приверженцами международной террористической организации. Всего задержали девять человек — восемь из них являются несовершеннолетними. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в пресс-службе ФСБ.

— (…) несовершеннолетний житель Андроповского района в 2024 году, посредством интернет-мессенджера Telegram добровольно вступил в ряды МТО с целью последующего совершения преступлений от ее имени. (…) он вовлек еще восьмерых жителей края, из которых семь несовершеннолетние, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

15 мая ФСБ задержала в Севастополе двоих местных жителей, подозреваемых в государственной измене за сбор и передачу украинской стороне данных о дислокации российских вооруженных сил. Уточняется, что 53-летний мужчина был завербован представителем СБУ через Telegram.