ФСБ: Группа подростков на Ставрополье готовила нападения на полицейских 9 мая

На Ставрополье группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая. Все они являются приверженцами международной террористической организации. Всего задержали девять человек — восемь из них являются несовершеннолетними. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в пресс-службе ФСБ.
— (…) несовершеннолетний житель Андроповского района в 2024 году, посредством интернет-мессенджера Telegram добровольно вступил в ряды МТО с целью последующего совершения преступлений от ее имени. (…) он вовлек еще восьмерых жителей края, из которых семь несовершеннолетние, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.
15 мая ФСБ задержала в Севастополе двоих местных жителей, подозреваемых в государственной измене за сбор и передачу украинской стороне данных о дислокации российских вооруженных сил. Уточняется, что 53-летний мужчина был завербован представителем СБУ через Telegram.