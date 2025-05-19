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Поножовщину устроили жители ЖК в Алматы

В полиции Алматы прокомментировали информацию о том, что этой ночью двух жителей жилого комплекса «Уш Сункар» ранили ножом, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: t.me/youralmaty

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Твой Алматы». На кадрах видно скопление машин скорой помощи и полиции у подъезда к дому.

«Сообщают, что двоих ранили ножом возле ЖК “Уш Сункар”, — говорится в подписи к посту.

В городском ДП сообщили, что Управление полиции Ауэзовского района возбудило дело по факту хулиганства с применением холодного оружия.

"Установлено, что в результате конфликта, возникшего между жителями указанного ЖК, один из участников нанес ножевое ранение двум своим оппонентам. Им оказана медицинская помощь.

Личности подозреваемых установлены. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления", — проинформировали в полиции.