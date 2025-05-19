Суд назначил от 7 до 8 лет по делу о подготовке взрывов на ЖД дороге на Урале

Напомним, в последнем слове Арсений Климин заявил, что раскаивается в содеянном и, если бы была такая возможность, был бы готов «искупить вину кровью и отправиться на СВО». Никита Сухорукови Данил Елисеев заявляли, что готовили преступление не из идеологических мотив, а ради заработка, и о связи с террористической организацией не знали.