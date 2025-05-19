ФСБ: на Ставрополье задержана группа подростков, готовившая серию терактов

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали в пяти российских городах шесть человек за подготовку нападений, в том числе на школы в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.