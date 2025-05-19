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ФСБ: на Ставрополье задержана группа подростков, готовившая серию терактов

Группа подростков планировала нападения на полицейских на Ставрополье.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник Федеральной Службы Безопасности задержала на Саврополье девять местных жителей, восемь из которых — подростки. Они готовили серию террористических преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все задержанные разделяли идеологию одной из террористических организаций. Преступники планировали нападения на полицейских во время празднования юбилея Победы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали в пяти российских городах шесть человек за подготовку нападений, в том числе на школы в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.

Сотрудники Федеральной Службы Безопасности накрыли 57 администраторов каналов и чатов Telegram, связанных с Украиной.