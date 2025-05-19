ФСБ: на Ставрополье задержана группа подростков, готовившая серию терактов

Сотрудник Федеральной Службы Безопасности задержала на Саврополье девять местных жителей, восемь из которых — подростки. Они готовили серию террористических преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что все задержанные разделяли идеологию одной из террористических организаций. Преступники планировали нападения на полицейских во время празднования юбилея Победы.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали в пяти российских городах шесть человек за подготовку нападений, в том числе на школы в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.
Сотрудники Федеральной Службы Безопасности накрыли 57 администраторов каналов и чатов Telegram, связанных с Украиной.