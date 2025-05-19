ФСБ: на Ставрополье предотвратили серию террористических преступлений

Серию террористических преступлений предотвратили в Ставропольском крае, задержав девять местных жителей, восемь из которых — подростки. Об этом сообщила ФСБ РФ.
«Установлено, что несовершеннолетний житель Андроповского района в прошлом году через мессенджер Telegram добровольно вступил в ряды международной террористическом организации с целью последующего совершения преступлений от ее имени. Кроме того, он вовлек в деятельность терорганизации еще восемь человек», — рассказали в Службе безопасности.
В частности, уточнили в ведомстве, задержанные планировали нападения на полицейских во время празднования Дня Победы.
Добавим, на днях ФСБ проинформировала о задержании в ЛНР гражданина Украины, заподозренного в шпионаже.