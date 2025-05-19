ФСБ: на Ставрополье предотвратили серию террористических преступлений

«Установлено, что несовершеннолетний житель Андроповского района в прошлом году через мессенджер Telegram добровольно вступил в ряды международной террористическом организации с целью последующего совершения преступлений от ее имени. Кроме того, он вовлек в деятельность терорганизации еще восемь человек», — рассказали в Службе безопасности.