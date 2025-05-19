Суд на месяц закрыл ресторан «Мидийное место» в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня на 30 суток приостановил работу ресторана «Мидийное место» после отравления посетителей. Основанием для решения стала проверка Роспотребнадзора.
Согласно заявлению представителя надзорного ведомства, у заведения были проблемы с документами, также допущены нарушения в работе кухни. В Роспотребнадзоре добавили, что в самих устрицах нашли кишечную палочку, а у официантки и администратора «Мидийного места» анализы показали стафилококк.
Сегодня утром представитель заведения, адвокат Георгий Краснов заявил, что в заведении уже устранили выявленные нарушения, а пострадавшим посетителям компенсировали неудобства. Напомним, что ресторан был закрыт 10 мая после сообщений об отравлениях. Это произошло через две недели после открытия заведения.
В соцсетях и сервисах отзывов появилось как минимум семь сообщений от посетителей, пожаловавшихся на признаки пищевого отравления после ужина в «Мидийном месте». Некоторые клиенты обратились за медицинской помощью. Роспотребнадзор провел проверку в заведении. Изначально в ресторане заявляли, что некоторые посетители за один прием еды смешали молочные продукты и устрицы, что и привело к расстройству желудка.