Суд на месяц закрыл ресторан «Мидийное место» в Екатеринбурге

В соцсетях и сервисах отзывов появилось как минимум семь сообщений от посетителей, пожаловавшихся на признаки пищевого отравления после ужина в «Мидийном месте». Некоторые клиенты обратились за медицинской помощью. Роспотребнадзор провел проверку в заведении. Изначально в ресторане заявляли, что некоторые посетители за один прием еды смешали молочные продукты и устрицы, что и привело к расстройству желудка.