ФСБ задержала на Ставрополье подростков, готовивших нападения на полицейских

По данным ЦОС, в 2024 году несовершеннолетний из Андроповского района через Telegram добровольно присоединился к террористической организации и вовлёк в неё ещё восьмерых жителей региона, семеро из которых также несовершеннолетние. Группа намеревалась 9 мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, напасть на сотрудников полиции в одном из муниципалитетов края. Однако их планы были сорваны: накануне праздника ФСБ задержала лидеров ячейки, а затем и остальных участников.
Ранее сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего жителя Новокузнецка, который по заданию организации «Легион» Свобода России"* готовил взрыв на территории городского военкомата. 17-летний подросток изготовил самодельное взрывное устройство и планировал его подрыв, действуя по указанию кураторов.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.