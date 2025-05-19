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ФСБ задержала на Ставрополье подростков, готовивших нападения на полицейских

Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекли подготовку серии террористических атак в Ставропольском крае, которые планировала группа несовершеннолетних, поддерживающих международную террористическую организацию, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Девять местных жителей, все граждане РФ, были выявлены и задержаны.

Источник: Life.ru

По данным ЦОС, в 2024 году несовершеннолетний из Андроповского района через Telegram добровольно присоединился к террористической организации и вовлёк в неё ещё восьмерых жителей региона, семеро из которых также несовершеннолетние. Группа намеревалась 9 мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, напасть на сотрудников полиции в одном из муниципалитетов края. Однако их планы были сорваны: накануне праздника ФСБ задержала лидеров ячейки, а затем и остальных участников.

Ранее сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего жителя Новокузнецка, который по заданию организации «Легион» Свобода России"* готовил взрыв на территории городского военкомата. 17-летний подросток изготовил самодельное взрывное устройство и планировал его подрыв, действуя по указанию кураторов.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.