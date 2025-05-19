ДТП с участием пяти автомобилей случилось в Лыскове 19 мая

Массовая авария с участием большегруза и легковых автомобилей случилась на трассе в городе Лыскове Нижегородской области 19 мая. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
По данным источника, фура совершила наезд на «Рено», водитель которой снижал скорость. В результате легковой автомобиль оказался в кювете. После этого большегруз совершил столкновение с еще тремя машинами. Травмы получили два человека. Сейчас на дороге организовано реверсивное движение.
Ранее мы писали, что два пассажира пострадали в ДТП с «ГАЗелью» в Богородском округе. Водитель грузовика не уступил дорогу отечественной легковушке.