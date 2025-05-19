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ДТП с участием пяти автомобилей случилось в Лыскове 19 мая

Пострадали два человека.

Источник: телеграм-канал Ni Mash

Массовая авария с участием большегруза и легковых автомобилей случилась на трассе в городе Лыскове Нижегородской области 19 мая. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.

По данным источника, фура совершила наезд на «Рено», водитель которой снижал скорость. В результате легковой автомобиль оказался в кювете. После этого большегруз совершил столкновение с еще тремя машинами. Травмы получили два человека. Сейчас на дороге организовано реверсивное движение.

Ранее мы писали, что два пассажира пострадали в ДТП с «ГАЗелью» в Богородском округе. Водитель грузовика не уступил дорогу отечественной легковушке.