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Суд временно закрыл кафе «Ниндзя» в Нурлате из-за кишечной палочки у посетителя

В Нурлате районный суд на 30 дней приостановил работу кафе «Ниндзя» по причине кишечной инфекции у посетителя заведения.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ходе эпидемиологического расследования были обнаружены нарушения санитарных требований. В частности, продукты хранились неправильно, не проводились необходимые мероприятия по борьбе с грызунами и насекомыми, нарушались правила мытья и дезинфекции посуды.

Кроме того, сотрудники работали без медицинских осмотров, прививок и гигиенического обучения, а производственный контроль вообще отсутствовал.

Анализы показали наличие опасных микроорганизмов на кухонном оборудовании, рабочих поверхностях, инвентаре, руках поваров и их одежде, а также в некоторых продуктах.

Было изъято 7 партий продуктов общим весом 65,2 килограмма.

У заболевшего посетителя врачи диагностировали гастроэнтерит неустановленного происхождения.