В Магнитогорском цирке гимнастка погибла, сорвавшись с 4-метровой высоты

В Магнитогорском государственном цирке 22-летняя гимнастка погибла во время выполнения трюка. Девушка выступала без страховки и упала на арену с высоты более 4 метров. Она умерла в машине скорой помощи. Региональный СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).