В Прикамье женщина отсудила у супермаркета 800 тыс. рублей за перелом плеча

Жительница Пермского края отсудила у супермаркета 800 тысяч рублей за перелом плеча, сообщает Кунгурский городской суд.
Как рассказывает инстанция, иск был направлен 87-летней жительницей Кунгура из-за травмы, которую она получила в супермаркете популярной сети. Как оказалось, весной 2024 года женщина выходила из магазина и запнулась о торчащий металлический уголок. Упав на пол, она ударилась головой, рукой и ногой.
В «Кунгурской городской больнице», куда женщина была госпитализирована после падения, у пенсионерки зафиксировали закрытый перелом хирургической шейки правой плечевой кости, а также кровоподтёки на спинке носа, в области правого коленного сустава и левой голени. Суммарно травмы квалифицировались как тяжкий вред здоровью.
С марта до июня 2024 года женщина была вынуждена проходить лечение и восстановление, а также ряд процедур с 10 по 27 сентября того же года. Инстанция встала на сторону пенсионерки.
«Судом установлено, что в результате виновных действий ответчика, выразившихся в ненадлежащей уборке помещения магазина, истцу был причинен вред здоровью и нравственные страдания, в связи с чем исковые требования удовлетворены», — рассказывает городской суд Кунгура.
В пользу женщины было взыскано более 800 тысяч рублей.