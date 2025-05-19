В Башкирии 17-летняя спортсменка получила перелом на соревнованиях

В Башкирии на соревнованиях по армрестлингу пострадала 17-летняя спортсменка. Подробности инцидента сообщил глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин.
По его информации, девушка получила сложную травму — закрытый перелом со смещением.
В настоящее время пострадавшая находится под наблюдением специалистов детской уфимской больницы № 17, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи медучреждения проводят комплексное лечение, чтобы восстановить подвижность руки.
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