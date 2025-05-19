Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минской области задержаны супруги, работавшие наркокурьерами

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали 29-летнего минчанина и его 22-летнюю супругу, которые работали на наркомаркет. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Правоохранители установили, что семейная пара работала оптовыми курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. Забирали большие партии «товара» в России, в съемных квартирах фасовали, а затем распространяли через закладки на территории Минской области. В тайниках и по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 500 г особо опасного психотропного вещества мефедрон.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.