В Минской области задержаны супруги, работавшие наркокурьерами

Правоохранители установили, что семейная пара работала оптовыми курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. Забирали большие партии «товара» в России, в съемных квартирах фасовали, а затем распространяли через закладки на территории Минской области. В тайниках и по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 500 г особо опасного психотропного вещества мефедрон.